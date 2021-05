L’ACCUSA PER LORO, E' STATA QUELLA DI SEQUESTRO DI PERSONA AGGRAVATO IN CONCORSO

I carabinieri della Stazione di Tarquinia hanno arrestato in flagranza di reato tre giovani romani, T.M. 20enne, G.N. 23enne, e D.S. 21enne, con l’accusa di sequestro di persona aggravato in concorso.

I tre malviventi, già noti alle forze dell’ordine con numerosi precedenti già alle spalle, contattavano e raggiungevano un ragazzo minorenne che negli ultimi tempi si è trasferito a Tarquinia, con il quale iniziavano a discutere animatamente per motivi riconducibili ad apprezzamenti espressi sui social da parte di uno dei tre nei confronti della sua giovane fidanzata. Al culmine della lite i tre, minacciando con un coltello ed una mazza da baseball il ragazzo, lo costringevano a salire a bordo della loro autovettura. Dopo alcuni minuti, la vittima riusciva a divincolarsi dagli aggressori e ad allertare i Carabinieri.

I militari della Stazione di Tarquinia intercettavano in brevissimo tempo l’autovettura in un parcheggio del centro cittadino e subito dopo i tre che alla vista dei carabinieri avevano cercato di nascondersi lì nei pressi. Gli autori del folle gesto che per un soffio non è degenerato in un violento pestaggio venivano quindi subito arrestati e posti a disposizione dell’A.G. che disponeva nei loro confronti obbligo di dimora nel Comune di residenza, obbligo di permanere in abitazione dalle ore 20.00 alle ore 06.00, nonché divieto di avvicinamento alla persona offesa.