I carabinieri della stazione di Trapani hanno arrestato, con l’accusa di atti persecutori, un uomo di 53 anni con precedenti di polizia. Il provvedimento scatta in esecuzione di un’ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari emessa dal Gip del tribunale di Trapani.

Le risultanze investigative, raccolte dagli inquirenti, sono state pienamente condivise dall’autorità giudiziaria. Hanno consentito di delineare un grave quadro indiziario a carico dell’indagato per i comportamenti persecutori e vessatori, evidenziati anche nella denuncia dell’ex convivente. Secondo quanto emerso questi atteggiamenti li avrebbe avuti nei confronti della vittima.

L’uomo infatti, non accettando la separazione, ha cominciato a pedinare, minacciare e chiamare in continuazione la donna rendendole la vita impossibile. La malcapitata ha trovato però la forza di denunciare tutto ai carabinieri che, d’intesa con l’autorità giudiziaria, hanno posto fine a questa situazione che rischiava pericolosamente di degenerare. Lo stalker, espletate le formalità procedurali, ha avuto gli arresti domiciliari da scontare nella sua abitazione di residenza, come disposto dal Gip.