I Carabinieri della Stazione di Villafranca Tirrena (ME)…, nella serata di ieri, hanno arrestato il 40enne S.O.S.

Nella serata di ieri, i Carabinieri della Compagnia Messina Centro, supportati dalle pattuglie del Nucleo Radiomobile, hanno intensificato i controlli lungo le principali arterie stradali del comprensorio peloritano estendendo il tutto anche al territorio provinciale. In particolare sono stati predisposti controlli allo scopo di contrastare lo smercio di sostanze stupefacenti e reati predatori in generale, con una particolare attenzione al rispetto della normativa anti-covid.

Nello specifico, i Carabinieri della Stazione di Villafranca Tirrena (ME) hanno arrestato il 40enne S.O.S., già sottoposto alla misura di sicurezza della libertà vigilata, destinatario di un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Messina in quanto condannato ad un anno di reclusione per il reato di atti persecutori. Al termine delle formalità di rito, come disposto dall’Autorità Giudiziaria, l’arrestato è stato tradotto presso una struttura sanitaria della provincia.