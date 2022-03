I carabinieri dell’aliquota operativa radiomobile della compagnia di Randazzo hanno denunciato un 21enne in quanto gravemente indiziato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari dell’Arma, impegnati in un servizio finalizzato al contrasto dell’illegalità diffusa ed in particolare allo spaccio di sostanze stupefacenti nel territorio del comune di Randazzo, hanno effettuato diverse perquisizioni in varie abitazioni.

La preliminare e fondamentale attività info investigativa compiuta dai militari, li ha portati a maturare il sospetto su un 21enne. Per questo i carabinieri hanno deciso di organizzare un blitz nella sua abitazione dove, occultati all’interno di una scatola, sono stati rinvenuti e sequestrati complessivamente 60 grammi circa di marijuana suddivisi in altrettanti involucri di carta alluminio, nonché la somma contante di 455 euro ritenuta provento dello spaccio ed un bilancino di precisione.