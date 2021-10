I Carabinieri delle Stazioni Forestale di Petilia Policastro e di Crotone hanno accertato la realizzazione di alcune opere edilizie in assenza di titoli autorizzativi in località “Maddamme – Sant’Angelo nel comune di Mesoraca.

Nello specifico sono stati eseguiti lavori di sbancamento su di una superficie di circa 800 mq e la realizzazione di una strada in terra battuta lunga 150 metri e larga 4 metri in un’area boscata vincolata paesaggisticamente, idrogeologicamente e regolarmente inserita nel catasto delle aree percorse dal fuoco del Comune di Mesoraca.

I lavori hanno portato allo sradicamento di n. 20 piante di pino di grandi dimensioni causando la modifica permanente dello stato dei luoghi con la trasformazione del bosco in altra qualità di coltura. Sono state contestate violazioni in materia edilizia, al Codice dei beni culturali e del paesaggio, in materia di Incendi boschivi, il danneggiamento e il deturpamento di bellezze naturali. Oltre al deferimento del soggetto, i militari hanno sequestrato l’area oggetto di sbancamenti e della strada di accesso già oggetto di convalida da parte dell’autorità giudiziaria competente.