I carabinieri di Canicattini Bagni e della Compagnia di Noto hanno arrestato un 28enne, canicattinese, trovato in possesso di droga durante una perquisizione domiciliare.

Il fiuto del cane

I militari hanno operato all’alba ed il cane Riley, con il suo fiuto, in un anfratto del terreno di pertinenza dell’abitazione del pregiudicato, ha segnalato la presenza di stupefacente che è stato rinvenuto dai militari.

Droga, soldi e bilancino

Si tratta di hashish e marijuana per complessivi duecento grammi. Durante le operazioni sono stati trovati anche un bilancino di precisione e il materiale occorrente per confezionare le dosi, nonché la somma di 525 euro, in banconote di piccolo taglio, ritenuta provento dello spaccio. Il giovane, come disposto dalla Procura, è ai domiciliari.

Spaccio a Canicattini

L’arresto a Canicattini dimostra quanto sia diffuso il consumo ed il commercio di droga nel Comune montano del Siracusano.