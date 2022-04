Articolo…, tratto da… www.blogsicilia.it!

I carabinieri di Ispica e del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Modica hanno tratto in arresto un tunisino di 20 anni, incensurato, poiché ritenuto responsabile di tentato omicidio aggravato.

La lite nelle serre per soldi

La vicenda si è consumata nelle campagne di Ispica, all’interno delle serre di una nota azienda ortofrutticola: i braccianti stavano procedendo alle operazioni di raccolta degli ortaggi ed è scaturito un alterco tra due connazionali tunisini per futili motivi, verosimilmente per un credito di pochi euro che l’aggressore avrebbe vantato sulla vittima.

L’accoltellamento

Al culmine del diverbio, d’impeto il giovane aggressore si è armato di un coltello da cucina per poi colpire il connazionale 27enne, ferito alla spalla sinistra con lieve interessamento dei polmoni.

Vittima ricoverata a Modica

La vittima, trasportata dal 118 prima al Presidio territoriale per le emergenze di Pozzallo e successivamente al Pronto soccorso dell’ospedale “Maggiore” di Modica, si trova ricoverata nel Reparto di Chirurgia ma non versa in pericolo di vita.

Aggressore ai domiciliari

L’aggressore, che dovrà dunque rispondere di tentato omicidio aggravato dai futili motivi nonché dall’utilizzo dell’arma, al termine delle formalità di rito, è stato accompagnato nella propria abitazione agli arresti domiciliari. A seguito della convalida dell’arresto e della conferma del capo d’imputazione, il Gip ha confermato la misura cautelare degli arresti domiciliari.