I carabinieri di Nocera Terinese (CZ), nei giorni scorsi, hanno dato seguito ad una misura di custodia cautelare, per maltrattamenti in famiglia (posti in essere in danno di una donna), nei confronti di un 30enne di origini bulgare che vive nella stessa località e per il quale è stata disposta la carcerazione. I militari hanno accertato le vessazioni attuate dal cittadino bulgaro nei riguardi della moglie (che si è dunque rivolta agli uomini delle forze dell’ordine), nonché continui atteggiamenti prevaricatori.