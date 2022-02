IN UNA CASA, TRASFORMATA IN UN MERCATINO DELLA DROGA, I MILITARI NELLE SCORSE ORE... HANNO TROVATO IL SUO TESORO... MA IL PUBBLICO MINISTERO DEL TRIBUNALE DI SIRACUSA HA DECISO DI RIMETTERE IN LIBERTA' L’INDAGATO CHE, COMUNQUE, SARA' SOTTOPOSTO AD UN PROCEDIMENTO GIUDIZIARIO

I carabinieri di Priolo Gargallo hanno arrestato un 42enne per detenzione di sostanze stupefacenti per fini di spaccio. In una casa, trasformata in un mercatino della droga, i militari hanno trovato il suo tesoro ma il pm ha deciso di rimettere in libertà l’indagato che, comunque, sarà sottoposto ad un procedimento giudiziario.

Quando i militari si sono presentati nella sua abitazione, il 42enne non avrebbe fatto una piega, anzi sarebbe stato lui stesso a consegnare la droga che era occultata in diverse stanze della casa assieme ad un bilancino di precisione ed al materiale per confezionare le dosi.

I militari hanno sequestrato 15 bustine di hashish per un peso di 17 grammi e 8 grammi di marijuana anch’essa già suddivisa in dosi. La droga e il materiale usato per il confezionamento e la pesatura sono stati sequestrati.