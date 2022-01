IN RELAZIONE ALL'ESERCIZIO COMMERCIALE E' STATA DISPOSTA DA PARTE DEI MILITARI, LA CHIUSURA PER 5 GIORNI

I carabinieri di Salemi in Provincia di Trapani, nelle scorse ore, nell’ambito dell’organizzazione di uno specifico servizio di controllo del territorio mirato a garantire il rispetto della normativa di contenimento al covid19 hanno sanzionato il titolare di un’attività di ristorazione e cinque clienti perchè tutti i soggetti erano sprovvisti di Green Pass. Per l’esercizio commerciale, è stata disposta la chiusura per 5 giorni.

Quando sono intervenuti i militari, hanno domandato ai 5 avventori del locale di esibire il Certificato verde ma tutti ne erano sprovvisti. Per questo motivo sono stati multati con una sanzione da 400,00 euro ciascuno, così come il proprietario dell’esercizio commerciale per aver omesso il controllo della certificazione prevista dalle norme di contrasto alla diffusione del #Coronavirus.