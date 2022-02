I carabinieri hanno arrestato a Vittoria una coppia di conviventi, lui 21 anni, lei 30 anni, che conservava in casa oltre 40 grammi di marijuana, alcune dosi di cocaina. Nel corso della perquisizione, sono stati anche rinvenuti materiale per confezionare la droga e 350 euro, probabile incasso dell’attività di spaccio.

Fucile e pistola

Nella loro disponibilità, avevano un fucile calibro 12 tipo doppietta da caccia con matricola abrasa, con munizionamento, e una pistola tipo scacciacani priva del tappo rosso. Il gip di Ragusa ha convalidato l’arresto ed a conclusione dell’udienza di convalida ha disposto gli arresti domiciliari per l’uomo e la remissione in libertà per la donna. Le indagini hanno avuto inizio dopo le segnalazioni di capannelli di persone, perlopiù tossicodipendenti, in prossimità della casa della coppia vittoriese.