I carabinieri hanno arrestato un 45enne napoletano, Massimo Buonavita, latitante da luglio: “Lo hanno beccato mentre prelevava i soldi del reddito di cittadinanza”. A riferirlo oggi 28 ottobre 2022 sulla sua Pagina Facebook, è stato Francesco Emilio Borrelli, il consigliere regionale campano di Napoli del Gruppo ‘Europa Verde’.

Borrelli ha aggiunto: “bene così, ma ci si interroga su come sia possibile che ad un latitante da diversi mesi, condannato dal tribunale, veniva ancora erogato il reddito di cittadinanza. E’ chiaro che si tratta sicuramente di una misura utile per chi non è in grado di lavorare e che aiuta tante famiglie in difficoltà, ma ci sono troppi problemi che vanno risolti. Vanno assolutamente aumentati i controlli sui percettori, che troppo spesso sono criminali di vario genere e parcheggiatori abusivi”.

Così ha concluso Borrelli: “il nuovo governo intervenga per aumentare le verifiche sia in fase di istruttoria che di erogazione. Non possiamo consentire che soldi dello Stato, versati dai contribuenti onesti, vadano a finire nelle tasche dei criminali”.