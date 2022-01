I cittadini di Reggio Calabria…, piangono oggi la scomparsa della loro conterranea 37enne Eranda Malara deceduta oggi

Stavolta non è riuscita a superare le complicazioni connesse alla patologia della quale da tempo soffriva la 37enne di Reggio Calabria Eranda Malara. La giovane donna donna è deceduta oggi, gettando nello sconforto i parenti ma anche gli amici che negli anni le sono stati vicino e l’hanno sempre conosciuta come una persona con tanta voglia di vivere.

Eranda ha iniziato nei giorni scorsi, ad evolvere verso un serio peggioramento delle sue condizioni di salute… per le quali nulla c’entrava il Covid-19. Purtroppo…, in tale occasione il cuore della ragazza non ha retto al cambiamento generato dalla sua malattia.

Su Facebook e sui social in generale sono moltissimi i messaggi di cordoglio arrivati nelle giornata odierna, fra questi anche quello di ‘Rita L.’ amica della giovane: “è così che voglio ricordarti sempre sorridente, sempre a scherzare e a farci dispetti simpatici, dovevamo andare insieme a PARIGI per farci le foto sotto la torre eiffel, mi sei sempre stata vicino, ci sei sempre stata quando ne ho avuto bisogno, capivi da come ti chiamavo -Eryyyyyy- e tu già capivi che qualcosa nn andava. Sarei dovuta starti più vicino dovevo capire che nn stavi bene spero che da lassù potrai perdonarmi tvb amica mia ❤️ Eranda Malara”.