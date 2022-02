I componenti del Corpo della Polizia Metropolitana di Messina, coordinati dal Comandante dott. Daniele Lo Presti e in sinergia con i responsabili della Polizia Locale di Villafranca Tirrena, ieri hanno svolto un servizio di controllo del rispetto delle norme del Codice della Strada con l’impiego di undici operatori

La Polizia Metropolitana di Messina, coordinata dal Comandante dott. Daniele Lo Presti e in sinergia con la Polizia Locale di Villafranca Tirrena, ha svolto un servizio di controllo del rispetto delle norme del Codice della Strada con l’impiego di undici operatori che hanno controllato ottanta veicoli.

Complessivamente sono state elevate undici sanzioni per violazioni che vanno dalla modifica delle caratteristiche costruttive senza aggiornamento della carta di circolazione alla omessa revisione, al mancato utilizzo delle cinture di sicurezza o al mancato possesso del documento di circolazione. Al termine delle verifiche sono state elevate sanzioni per complessivi 1.669 euro, e sono stati disposti il fermo di un mezzo e la sospensione dalla circolazione per cinque dei mezzi controllati e la decurtazione di 15 punti patente.

L’iniziativa di ieri, ha affermato il Comandante Lo Presti, si ripeterà periodicamente sia in città sia nei Comuni della Provincia, in stretta collaborazione con le Polizie Locali, per garantire il rispetto delle norme sulla sicurezza della circolazione stradale.