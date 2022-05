I componenti della Commissione Elettorale Circondariale hanno proceduto stamani nell’Aula Consiliare all’estrazione dell’ordine di inserimento nelle schede elettorali dei candidati a Sindaco e delle liste collegate per l’elezione dei Consiglieri comunali, in programma il prossimo 12 giugno

La Commissione Elettorale Circondariale ha proceduto stamani nell’Aula Consiliare all’estrazione dell’ordine di inserimento nelle schede elettorali dei candidati a Sindaco e delle liste collegate per l’elezione dei Consiglieri comunali, in programma il prossimo 12 giugno.

Nell’ordine figureranno nelle schede di votazione per l’elezione a Sindaco, i candidati:

1) FRANCESCO DE DOMENICO;

2) LUIGI STURNIOLO; 3

) SALVATORE TOTARO;

4) FEDERICO BASILE;

5) MAURIZIO CROCE.

L’ordine sorteggiato per le liste per l’elezione a Consigliere comunale è invece il seguente: 1) PD PARTITO DEMOCRATICO; 2) MESSINA IN COMUNE – STURNIOLO SINDACO; 3) MAURIZIO CROCE SINDACO; 4) FRANCO DE DOMENICO SINDACO; 5) ORA SICILIA; 6) MOVIMENTO 5 STELLE 2050; 7) FORZA ITALIA BERLUSCONI; 8) AMO MESSINA – BASILE SINDACO – SICILIA VERA; 9) GIOV@NI PER MESSINA; 10) SALVATORE TOTARO SINDACO DI MESSINA UCDL; 11) BASILE SINDACO DI MESSINA – DE LUCA PRESIDENTE – SICILIA VERA; 12) GLI AMICI DI FEDERICO – BASILE SINDACO – SICILIA VERA; 13) PARTITO ANIMALISTA – LA SPIGA; 14) PRIMA L’ITALIA; 15) CON DE LUCA PER BASILE SINDACO – SICILIA VERA; 16) ITALIA – UNIONE DI CENTRO; 17) NOI CON L’ITALIA DC – DEMOCRAZIA CRISTIANA; 18) GIORGIA MELONI FRATELLI D’ITALIA; 19) MAI PIU’ BARACCHE – BASILE SINDACO – SICILIA VERA; 20) TOTARO SINDACO FUTURO TRASPARENZA LIBERTA’; 21) ORGOGLIO MESSINESE – BASILE SINDACO – SICILIA VERA; 22) SENZA SE E SENZA MA – BASILE SINDACO – SICILIA VERA; 23) INSIEME PER IL LAVORO CLARA CROCE’ – BASILE SINDACO – SICILIA VERA; 24) COALIZIONE CIVICA PER MESSINA.

Pertanto le coalizioni collegate ai candidati alla carica di Sindaco risultano come di seguito si riporta:

1) FRANCESCO DE DOMENICO;

1) PD PARTITO DEMOCRATICO;

4) FRANCO DE DOMENICO SINDACO;

6) MOVIMENTO 5 STELLE 2050;

24) COALIZIONE CIVICA PER MESSINA;

2) LUIGI STURNIOLO;

2) MESSINA IN COMUNE – STURNIOLO SINDACO;

3) SALVATORE TOTARO;

10) SALVATORE TOTARO SINDACO DI MESSINA UCDL;

20) TOTARO SINDACO FUTURO TRASPARENZA LIBERTA’;

4) FEDERICO BASILE;

8) AMO MESSINA – BASILE SINDACO – SICILIA VERA;

11) BASILE SINDACO DI MESSINA – DE LUCA PRESIDENTE – SICILIA VERA;

12) GLI AMICI DI FEDERICO – BASILE SINDACO – SICILIA VERA;

14) PRIMA L’ITALIA;

15) CON DE LUCA PER BASILE SINDACO – SICILIA VERA;

19) MAI PIU’ BARACCHE – BASILE SINDACO – SICILIA VERA;

21) ORGOGLIO MESSINESE – BASILE SINDACO – SICILIA VERA;

22) SENZA SE E SENZA MA – BASILE SINDACO – SICILIA VERA;

23) INSIEME PER IL LAVORO CLARA CROCE’ – BASILE SINDACO – SICILIA VERA;

5) MAURIZIO CROCE;

3) MAURIZIO CROCE SINDACO;

5) ORA SICILIA;

7) FORZA ITALIA BERLUSCONI;

9) GIOV@NI PER MESSINA;

13) PARTITO ANIMALISTA – LA SPIGA;

16) ITALIA – UNIONE DI CENTRO;

17) NOI CON L’ITALIA DC – DEMOCRAZIA CRISTIANA;

18) GIORGIA MELONI FRATELLI D’ITALIA.