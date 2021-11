I componenti della Sezione Ambientale della Polizia Municipale, sono impegnati giornalmente nella lotta al contrasto ai fenomeni illeciti

MANCATO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI: i torrenti non sono la pattumiera della città –

Nell’ambito dei controlli del territorio, nella zona nord della città sono stati rinvenuti nell’alveo di un torrente ingenti quantità di sterco. A seguito di specifico accertamento eseguito perlustrando la zona, gli agenti hanno rinvenuto una ulteriore notevole quantità di rifiuti abbandonati in un vicino terreno che era diventato una vera e propria discarica. Non è stato difficile accertare la provenienza dei rifiuti e dello sterco, che erano tutti prodotti ed abbandonati da un’attività della zona, per cui si è proceduto al sequestro delle aree, del trattore utilizzato per lo spostamento e abbandono del letame e al deferimento all’A.G. dei responsabili dell’illecita gestione dei rifiuti;