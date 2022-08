I finanzieri del Comando Provinciale di Siracusa nel quadro di una azione tesa alla prevenzione ed alla repressione dei traffici illeciti in materia di contraffazione marchi e lotta all’abusivismo commerciale hanno agito per debellare gli accennati fenomeni illegali. Le operazioni di servizio, eseguite dai militari della Tenenza di Noto, diretti dal Capitano Mariagrazia Ponziano, rientrano nel più ampio dispositivo di controllo economico del territorio ordinato dal Comandante Provinciale di Siracusa, Colonnello Lucio Vaccaro.

Le Fiamme Gialle hanno proceduto al controllo delle spiagge del Val di Noto dove, nel periodo estivo, sono presenti numerosi ambulanti che si aggirano tra gli ombrelloni proponendo agli avventori occasionali merce contraffatta e/o irregolare.

Nel corso delle attività i militari hanno individuato e sequestrato 40 paia di scarpe di note griffe, tra le quali “Adidas”, “Puma”, “Nike”, “Gucci” e migliaia di bracciali, borse, occhiali e collane che non rispettano i requisiti previsti dal Codice del Consumo.

Sono in corso le indagini per la ricostruzione delle filiere di approvvigionamento della merce sottoposta a sequestro, destinata ad essere immessa sul mercato violando la normativa a tutela dei diritti di proprietà intellettuale e le regole relative alla concorrenza leale.

Tali attività, sono effetto del costante impegno messo in atto su tutto il territorio di competenza dal Comando Provinciale di Siracusa, per contrastare in modo tangibile ogni forma di illecito nello specifico settore e finalizzato alla tutela di un bene primario qual è la salute del consumatore finale.

L’impegno profuso testimonia, ancora una volta, il ruolo di polizia “sociale” svolto dalla Guardia di Finanza, oltre che di polizia economico-finanziaria a tutela dei contribuenti che rispettano le regole commerciali.