GLI INQUIRENTI..., HANNO RITENUTO IL SOGGETTO, RESPONSABILE DEL REATO DI TRAFFICO DI SOSTANZE STUPEFACENTI, RICORDANDO PERO' CHE PER LO STESSO VALE LA SUA INNOCENZA FINO AD UNA SENTENZA DI CONDANNA DEFINITIVA COSI' COME VIENE SANCITO DALL’ARTICOLO 27 DELLA COSTITUZIONE ITALIANA

I finanzieri della Compagnia di Villa San Giovanni, nel corso di un servizio finalizzato alla prevenzione e repressione dei traffici illeciti, hanno arrestato in flagranza di reato, nel predetto Comune, un trentatreenne di Vibo Valentia per traffico di sostanze stupefacenti.

L’uomo, che era diretto in Sicilia a bordo del proprio crossover Suv, è stato sottoposto a un ordinario controllo di polizia, nel corso del quale ha fornito risposte contraddittorie in ordine al motivo del traghettamento e dimostrato segni di nervosismo. Pertanto, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Reggio Calabria, con l’ausilio delle unità cinofile della Compagnia pronto impiego di Reggio Calabria, è stata perquisita l’autovettura ed è stato scoperto un doppiofondo ricavato nel vano dell’autoradio, in cui erano occultati cinque panetti di cocaina dal peso complessivo di circa 6 chilogrammi.

All’esito delle operazioni, la droga e l’autovettura utilizzata per il traffico illecito sono stati sequestrati; l’uomo, indagato allo stato per la violazione della normativa in materia di sostanze stupefacenti e fatte salve le necessarie conferme nel prosieguo delle indagini preliminari, è stato arrestato e condotto nella Casa Circondariale “Giuseppe Panzera” di Reggio Calabria, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Lo stupefacente, qualora venduto al dettaglio, avrebbe potuto fruttare alla criminalità circa 400.000 euro.