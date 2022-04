I giudici gli vietano di crescerla, anche se lui si è pentito per amore della figlia

Articolo di Enrico Bellavia…, tratto da https://espresso.repubblica.it!

Emanuele Mancuso ha iniziato a collaborare una settimana prima della nascita della bambina;

L’ex compagna ha fatto di tutto per indurlo a ritrattare ed è stata condannata;

Ma la bimba, che ha cambiato nome, resta a vivere con lei.

Lui, 34 anni, Emanuele Mancuso, collaboratore di giustizia di peso. Più per quel che sa che per quel che fatto. Lei, 30 anni, ferma nell'intenzione di non rescindere alcun legame con la famiglia mafiosa dell'ex compagno. In mezzo, una bambina contesa che oggi ha 4 anni e un altro nome. Il padre, tornato libero ma sotto scorta, può vederla meno di un'ora a settimana, in una località protetta, diversa e distante dalla casa, anche questa protetta, in cui la piccola vive con la madre…