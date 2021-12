I lavori di passaggio della fibra ottica si stavano svolgendo in via Noviziato e per riparare simultaneamente le condotte, da 300 e 400 millimetri di diametro, sarà necessario sospendere il flusso d’acqua sino a completamento delle operazioni [Video]

I lavori di passaggio della fibra ottica si stavano svolgendo in via Noviziato e per riparare simultaneamente le condotte, da 300 e 400 millimetri di diametro, sarà necessario sospendere il flusso d’acqua sino a completamento delle operazioni.

Nelle scorse ore, gli operai della Societa’ Open Fiber, hanno tranciato le condutture dell’Amam a Messina causando la fuoriuscita idrica.