I magistrati del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana sedenti a Palermo, il 10 novembre scorso hanno emesso una Sentenza definitiva attraverso la quale è stato specificato che il Ricorso (avente numero di Registro Generale 300 del 2021) presentato dai responsabili della ditta RI.FO.TRAS. di Nunzio Panebianco contro il Comune di Messina deve ritenersi infondato… e in capo all’istante sussiste l’obbligo del pagamento delle spese di giudizio.

Con questo pronunciamento, si è dunque conclusa favorevolmente per i componenti del locale Municipio una vicenda caratterizzata dalla contrapposizione giudiziaria con i proprietari dell’impresa di autodemolizioni situata nella parte bassa di via Antonio Salandra accanto l’Autoparco della Messinaservizi Bene Comune, dove gli amministratori di Palazzo Zanca misero in atto un esproprio per potere completare i lavori della nuova via Don Blasco.

La Società dovette essere chiusa dai proprietari…, cessando la propria attività commerciale, il 20 ottobre del 2020 senza avere avuto la possibilità di accedere ad una delocalizzazione della propria Struttura.