I magistrati della Procura della Repubblica di Bari, hanno chiuso l’inchiesta avviata nel 2020 grazie ad un esposto della Fieg, identificando alcuni dei nove indagati, residenti in diverse regioni italiane (Lazio, Puglia, Veneto, Sicilia, Marche, Campania) che avrebbero sfruttato la diffusione dei file pirata “con lo scopo di guadagnare denaro attirando iscritti e inducendoli a perfezionare l’acquisto di prodotti Amazon sponsorizzati sui canali”

TRA DI ESSI VI E' UN 20ENNE DI MILAZZO (ME) CHE COME I RESTANTI SOGGETTI POSTI SOTTO INDAGINE AVREBBE VIOLATO LA LEGGE SUL DIRITTO D'AUTORE PER AVERE PUBBLICATO ILLECITAMENTE RIPRODUZIONI DI QUOTIDIANI ON LINE SU TELEGRAM E WHATSAPP