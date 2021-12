I magistrati della Sezione fallimentare del Tribunale di Catania, in data odierna, hanno decretato il fallimento della Società Calcio Catania S.p.a. 1946 a causa dell’evidente stato di insolvenza riscontrato in sede dibattimentale Civile.

La decisone è giunta, a 24 ore di distanza dall’udienza celebratasi ieri e ha recepito la richiesta avanzata dai giudici della Procura della Repubblica di sede.

La dichiarazione di decozione, è avvenuta, dopo il recepimento della Relazione prodotta dai consulenti tecnici d’ufficio, così come dei documenti prodotti dai legali del Club rossazzurro.

Gli ermellini etnei, hanno disposto l’esercizio provvisorio fino al 2 gennaio 2022 nominando tre curatori fallimentari, ovvero l’avvocato Giuseppe Basile e i commercialisti Enrico Maria Giucastro e Daniela D’Arrigo.

La squadra stasera giocherà regolarmente la partita in programma contro il Monopoli, prevista alle 21 allo Stadio Angelo Massimino, una gara valida per la prima giornata di ritorno del girone C del campionato di Serie C.