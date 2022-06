I media continuano ad ignorare Francesco Carbone: “Hanno tanta paura” [Video]

LO HANNO RIFERITO IERI SU WWW.YOUTUBE.COM IN 'DARIO ORGOGLIO ITALIANO', RELATIVAMENTE ALL'ATTIVITA' PREVISTA DOMENICA 12 GIUGNO IN TUTTA ITALIA PER UNA INIZIATIVA PROMOSSA DAL PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE GOVERNO DEL POPOLO (COSTITUITA NEL LUGLIO DEL 2018 IN PROVINCIA DI PALERMO) PER CONTRASTARE L'ABUSO SULL'USO DEL MODELLO 45 DA PARTE DI MAGISTRATI DEVIATI CHE INSABBIANO I PROCEDIMENTI PENALI NEI QUALI SONO COINVOLTI LORO COLLEGHI APPARTENENTI A LOGGE MASSONICHE E CONSORTERIE MAFIOSE OLTRE A POLITICI AD ESSI AFFILIATI