I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Cosenza nell’ambito dell’intensificazione del controllo economico del territorio di loro pertinenza hanno eseguito attività d’Ufficio volte al contrasto dei traffici illeciti. Nelle ore scorse…, i finanzieri della Tenenza di Montegiordano hanno tratto in arresto due persone provenienti dalla Puglia che trasportavano un ingente quantitativo di eroina… in particolare, una volta intimato l’alt a un’autovettura in transito sulla Strada Statale 106 in direzione Reggio Calabria, gli operanti si sono impegnati nel chiedere ai fermati… dove fossero diretti e le motivazioni del viaggio, ricevendo risposte incerte ed evasive, denotando un atteggiamento fortemente sospetto.

A seguito di un’ispezione nell’abitacolo, svolta con l’ausilio del cane antidroga C-Quanto, è stato trovato un involucro contenente eroina del genere “brown sugar” del peso complessivo di 500 grammi. La sostanza stupefacente è stata sottoposta a sequestro e i due presunti corrieri della droga, che peraltro risultano gravati da numerosi precedenti specifici, sono stati tratti in arresto in flagranza di reato per le ipotesi di reità di detenzione e trasporto illecito di materiale stupefacente… e messi a disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Castrovillari. Infine…, i magistrati procedenti hanno disposto che i soggetti venissero immediatamente accompagnati presso il locale Carcere, per la loro traduzione in loco.