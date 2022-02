Articolo…, tratto da… www.italpress.com!

I militari della Stazione Carabinieri di Mileto in provincia di Vibo Valentia hanno individuato i responsabili del raid vandalico nei confronti di una targa contro la ‘Ndrangheta distrutta alla fine del mese scorso. Grazie ai filmati dei sistemi di videosorveglianza comunali e privati presenti sul posto e, coordinati della Procura della Repubblica di Vibo Valentia guidata da Camillo Falvo e della Procura dei Minorenni di Catanzaro guidata da Maria Alessandra Ruberto, i Carabinieri sono riusciti nel giro di pochissimi giorni ad individuare i presunti responsabili. Si tratta di un 17enne e di un 19enne del luogo, già noti alle forze dell’ordine, segnalati quali presunti autori del grave gesto.

L’episodio risale alla fine del mese scorso, ad essere danneggiata la targa con impressa la scritta “Qui la ‘Ndrangheta non entra – i comuni calabresi ripudiano le mafie in ogni sua forma”. La targa, apposta alla fine del 2021 e donata dal Consiglio regionale in virtù di una specifica campagna di sensibilizzazione, è stata deturpata rendendo illeggibili i riferimenti a ‘Nrangheta e mafie.