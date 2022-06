“I notevoli ritardi sull’attribuzione dei seggi la dicono lunga su come sono andate queste elezioni amministrative”. Lo ha scritto ieri sul suo Profilo Facebook, Giuseppe detto Pippo Previti, candidato alle Consultazioni elettorali del 12 giugno 2022 (svoltesi a Messina), nella Lista denominata ‘Noi con l’Italia – DC Nuova’!

Ha aggiunto Previti: “al netto della vittoria del buon Basile si devono rilevare parecchie incongruenze. Ne cito solo due. La più rilevante questa diffusa difformità tra il numero di sezione indicato nella scheda e il seggio reale dove doveva andare l’elettore dopo oltre un’ora di attesa nell’errata sezione. Moltissimi cittadini, giustamente arrabbiati, hanno rinunciato al loro diritto di voto per non sobbarcarsi un’altra estenuante attesa. Considerato l’estensione del fenomeno e la gravità dello stesso sarebbe il caso di avviare un’indagine amministrativa per accertare le responsabilità”.

Previti ha concluso così: “l’altro punto, assai più grave o al pari del primo, se lo poniamo al mancato diritto dell’esercizio del voto, è il divieto che è stato imposto alle persone di entrare entro l’orario delle operazioni, ovvero entro le 23. È successo alla Pascoli, porte sbarrate alle 10.45. E mi giungono segnalazioni anche da altre scuole. Illegale, ingiusto, riprovevole, non ci sono parole”.