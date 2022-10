I poliziotti del Commissariato di pubblica sicurezza di Gela hanno arrestato un ventinovenne gelese in esecuzione di provvedimento di rigetto della misura alternativa e contestuale ordine di esecuzione, emesso dai magistrati della Procura della Repubblica presso il Tribunale di sede – Ufficio Esecuzioni Penali

PER L'ATTO ESTESO NELLE ORE SCORSE, IL SOGGETTO DEVE SCONTARE 3 ANNI, 3 MESI E 17 GIORNI DI RECLUSIONE PER CONCORSO IN DETENZIONE E TRAFFICO DI SOSTANZE STUPEFACENTI