UN PREGIUDICATO MESSINESE, VERSO LE ORE 21.00, IN VIALE EUROPA NEI PRESSI DELL'OSPEDALE PIEMONTE, HA SORPRESO UNA DOTTORESSA (IN SERVIZIO PRESSO IL SUDDETTO NOSOCOMIO) MENTRE LA STESSA SI TROVAVA ALL'INTERNO DELLA PROPRIA AUTO

I poliziotti della Squadra Volanti di Messina sabato scorso, impegnati nel controllo del territorio operavano un arresto, procedendo per il reato di rapina aggravata.

Reo un pregiudicato messinese resosi autore di una rapina consumata intorno alle 21.00 lungo il viale Europa ai danni di una donna, medico in servizio presso il vicino ospedale Piemonte. Il malvivente ha sorpreso la vittima in auto, aprendo la portiera e minacciandola con un coltello puntato alla gola. Dopo averle sottratto il denaro custodito nel portafogli, una banconota da 20 euro, si è dileguato.

Poco dopo, i poliziotti lo hanno visto aggirarsi nella stessa zona tra le auto in sosta. Raggiunto e bloccato, è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della caserma Calipari in attesa di essere trasferito presso la locale casa circondariale. Sequestrato il coltello utilizzato per perpetrare la rapina di cui l’uomo ha tentato di disfarsi prima dell’arresto.