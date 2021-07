I poliziotti delle Volanti…, hanno eseguito una misura cautelare degli arresti domiciliari emessa dai giudici del Tribunale di Messina

Eseguita dai poliziotti delle Volanti la misura cautelare degli arresti domiciliari emessa dal Tribunale di Messina a carico di un trentaquattrenne, in aggravamento della preesistente misura del divieto di avvicinamento alla persona offesa adottata per maltrattamenti in famiglia ai danni del coniuge.

L’uomo, infatti, già sottoposto a quella misura, ne aveva ripetutamente violato le prescrizioni, raggiungendo il domicilio della moglie, insultandola e minacciandola alla presenza del figlio minore. La condotta del reo ha evidenziato, pertanto, la necessità di adottare la più grave misura degli arresti domiciliari.

