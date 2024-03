“I residenti in Sicilia avranno la possibilità di beneficiare di sconti sui biglietti aerei per tutte le destinazioni italiane, a partire da domani: il governo Schifani ha deciso di estendere il bonus per contrastare il caro voli, introdotto lo scorso dicembre, ai collegamenti con tutti gli aeroporti nazionali da tutti gli scali siciliani”. Questa decisione è stata annunciata durante una conferenza stampa a Palazzo d’Orléans dal presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, e dall’assessore regionale alle Infrastrutture e Mobilità, Alessandro Aricò.

Schifani ha commentato: “oggi abbiamo ottenuto un risultato importante a favore dei cittadini siciliani. La lotta contro il caro voli è sempre stata una priorità per me, e l’estensione di questi sconti è un ulteriore passo avanti. La nostra è una battaglia giusta e continueremo a lottare con tutti i mezzi a nostra disposizione”.

“Aricò ha sottolineato l’importanza di questa misura, spiegando che finora sono state ricevute oltre centomila richieste di rimborso. La grande risposta al bonus contro il caro voli ci ha spinto a estendere questo beneficio a tutti i collegamenti con gli aeroporti italiani. Stiamo sostenendo i viaggiatori siciliani e continueremo a lavorare per rendere questo strumento sempre più efficace”, ha dichiarato.

Il bonus, che sarà in vigore fino al 31 dicembre di quest’anno, coprirà il 25% del costo del biglietto per ogni singola tratta, fino a un massimo di 75 euro, per tutti i residenti in Sicilia. Le categorie prioritarie, tra cui i disabili con almeno il 67% di invalidità, gli studenti e i residenti con un ISEE inferiore a 15.000 euro, potranno usufruire di uno sconto del 50%, fino a un massimo di 150 euro. Per richiedere il bonus, i residenti potranno presentare l’istanza direttamente sull’apposita piattaforma del dipartimento Infrastrutture della Regione. Lo sconto sarà applicato anche sui canali di vendita online e presso le agenzie di viaggio.

Tuttavia, i residenti che usufruiscono già di riduzioni per la continuità territoriale non potranno beneficiare di ulteriori sconti. Inoltre, per i collegamenti con Roma e Milano, le modalità rimarranno invariate, con la possibilità di ottenere la detrazione direttamente dal sito delle compagnie aeree convenzionate con la Regione. Questa iniziativa mira a rendere più accessibili i viaggi per i residenti siciliani, riducendo gli effetti degli aumenti dei prezzi dei biglietti aerei, specialmente durante i periodi più affollati, come le festività pasquali.