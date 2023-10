I responsabili del Comune di Messina, in una nota diffusa oggi 09 ottobre 2023 danno le necessarie informazioni ai cittadini… in relazione a diverse azioni riguardanti le opere di Viabilità previste in Città.

Ecco quali sono:

interventi di ripristino, recupero e miglioramento della qualità ambientale in un tratto di via La Farina… i provvedimenti viari – Nell’ambito degli interventi di ripristino, recupero e miglioramento della qualità ambientale di un tratto di via La Farina, sono previsti provvedimenti viabili. Pertanto da oggi, lunedì 9, sino a martedì 31 ottobre, durante la fascia oraria 7-17, in entrambe le carreggiate stradali di via La Farina, nel tratto compreso tra via Tommaso Cannizzaro e viale Europa, vigeranno i divieti di sosta, con zona rimozione coatta, di transito veicolare per semicarreggiata, consentendo il transito veicolare nella semicarreggiata che di volta in volta non sarà interessata dagli interventi, garantendo, in sicurezza la fruibilità degli esistenti attraversamenti pedonali e il limite massimo di velocità di 30 km/h;

lavori di demolizione e ricostruzione e realizzazione impianti – 1° stralcio – demolizione corpi ex Magazzini Generali ed ex mercato ittico – riguardanti il Pon Metro… i provvedimenti viabili – Nell’ambito dei lavori di demolizione e ricostruzione e realizzazione impianti – 1° stralcio – demolizione corpi ex Magazzini Generali ed ex mercato ittico – riguardanti il Pon Metro, sono previsti provvedimenti viabili. Da oggi, lunedì 9, sino a lunedì 30 ottobre vigeranno il divieto di sosta, 0-24, con zona rimozione coatta, entrambi i lati di via Rizzo nel tratto antistante il fabbricato ex Magazzini Generali, per 50 metri dall’intersezione con via Campo delle Vettovaglie; il divieto di transito veicolare e pedonale nella semicarreggiata lato monte di via Rizzo nel tratto di cui al precedente punto antistante il fabbricato ex Magazzini Generali; il doppio senso di circolazione veicolare nella semicarreggiata lato mare di via Rizzo nel tratto precedente antistante il fabbricato ex Magazzini Generali; il limite massimo di velocità di 30 km/h in entrambi i sensi di marcia nella semicarreggiata lato mare di via Rizzo nel tratto antistante il fabbricato ex Magazzini Generali; il divieto di sosta, 0-24, con zona rimozione coatta, entrambi i lati di via Campo delle Vettovaglie nel tratto antistante il fabbricato ex Magazzini Generali; il divieto di transito veicolare nella semicarreggiata lato monte di via Campo delle Vettovaglie ed il divieto di transito pedonale nel corrispondente tratto di marciapiede, antistante il fabbricato ex Magazzini Generali; il doppio senso di circolazione veicolare nella semicarreggiata lato mare di via Campo delle Vettovaglie nel tratto antistante il fabbricato ex Magazzini Generali; e il limite massimo di velocità di 30 km/h in entrambi i sensi di marcia nella semicarreggiata lato mare di via Campo delle Vettovaglie nel tratto antistante il fabbricato ex Magazzini Generali. Interdetto infine l’attraversamento pedonale di via Rizzo in corrispondenza dell’intersezione con via Campo delle Vettovaglie;

interventi di miglioramento della percorribilità pedonale esistente – i provvedimenti viari – Nell’ambito dell’espletamento dei lavori di città accessibile ed inclusiva, lotto delimitato da via San Cosimo, via La Farina e viale Europa, per gli interventi di miglioramento della percorribilità pedonale esistente, realizzazione di nuovi percorsi pedonali e abbattimento delle barriere architettoniche, in corrispondenza delle intersezioni, sono previsti provvedimenti viabili. Pertanto da oggi, lunedì 9, sino al 28 novembre 2023, vigerà il divieto di sosta, 0-24, con zona rimozione coatta, entrambi i lati, per tratti di 20 metri, in corrispondenza delle seguenti intersezioni… via Napoli/via Lazio, via Napoli/via Lucania, via Reggio Calabria/via Lucania, via Napoli/via Buganza, via Buganza/via Reggio Calabria, via Reggio Calabria/via San Cosimo, via Napoli/via San Cosimo, via Napoli/via Salandra e via Giolitti/via Lazio.

