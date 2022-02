I responsabili…, del Teatro Vittorio Emanuele di Messina attraverso una nota odierna, comunicano che per ragioni di carattere organizzativo legate anche ad esigenze delle Compagnie, gli spettacoli in programma nella stagione in corso saranno rappresentati esclusivamente il sabato alle ore 21 e la domenica alle ore 17:30

AGLI SPETTATORI CHE AVESSERO GIA' ACQUISTATO IL BIGLIETTO PER LA GIORNATA DEL VENERDI', OVE POSSIBILE SARA' GARANTITO IL MEDESIMO POSTO NELLE PREVISTE RIMODULATE RAPPRESENTAZIONI COME VIENE EVIDENZIATO IN QUESTO TESTO