I responsabili della Prefettura di Messina, hanno chiesto agli appartenenti alla forza armata deputata alla salvaguardia ed alla sicurezza dello spazio aereo nazionale, un trasporto sanitario da Catania a Roma per salvare la vita ad un neonato che era ricoverato presso il Reparto Cardiologico-Pediatrico dell’Ospedale San Vincenzo di Taormina

IL TRASFERIMENTO DEL MINORE..., E' STATO EFFETTUATO NELLE ORE SCORSE DA PARTE DEL PERSONALE DEL 31° STORMO DELL'AERONAUTICA MILITARE CHE A BORDO DI UN AEREO FALCON 900 PARTENDO DA ROMA CIAMPINO E' GIUNTO NELLA CITTA' ETNEA PER IMBARCARE OLTRE AL PAZIENTE LA MADRE ED I COMPONENTI DELL'EQUIPE MEDICA, PER POI FAR RIENTRO NELLA CAPITALE E RAGGIUNGERE IL NOSOCOMIO “BAMBIN GESU'”