I responsabili della Uil messinese hanno mantenuto la loro promessa e ieri hanno portato la protesta per la chiusura del Centro NemoSud Di Messina davanti alla sede dell’Ars di Palermo [Video]

I COMPONENTI DELL'ORGANIZZAZIONE SINDACALE, CHIEDONO DI PERMETTERE AD I PROMOTORI DELLA STRUTTURA CLINICA, DI NON ABBANDONARE LA CITTA' DELLO STRETTO

I responsabili della Uil messinese hanno mantenuto la loro promessa e ieri hanno portato la protesta per la chiusura del Centro NemoSud Di Messina davanti alla sede dell’Ars di Palermo.

I componenti del sindacato…, domandano di consentire ai promotori della Struttura di eccellenza per la cura delle malattie neuromuscolari rare di non andare via dalla città dello Stretto.

