LE BACHECHE DALL'ALTO IMPATTO MULTIMEDIALE, SONO CONSULTABILI SIA IN LINGUA INGLESE CHE IN LINGUA ITALIANA

I responsabili dell’Amministrazione comunale di Messina, in questi giorni hanno deciso di far installare partendo dal centro storico per arrivare fino alle zone Nord e Sud della Città dei nuovi cartelli guida.

Le bacheche dall’alto impatto multimediale, sono leggibili sia in lingua italiana che in lingua inglese, tendono a facilitare l’orientamento (tra i monumenti ed i luoghi più interessanti dal punto di vista culturale) per i turisti, sia con uno sguardo rivolto alla imminente stagione estiva, che proiettandosi verso il futuro.

Foto…, tratta da… www.messinaindiretta.it.