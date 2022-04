L’Asp di Messina ha concesso al Questore l’area screening sul viale Giostra, dove vengono effettuati al momento i tamponi, nelle giornate dell’11 e 12 aprile per poter organizzare il 170esimo anniversario della fondazione della Polizia.

I tamponi in quei giorni verranno effettuati nell’area dell’ex Gasometro solo su prenotazione. Dopo l’evento organizzato dalla Polizia, l’Asp ripristinerà l’area in condizioni ottimali per riprendere il servizio per effettuare i tamponi senza prenotazione.