I responsabili dell’associazione dei Consumatori “Aiace” che ha numerose sedi in Italia, riguardo a segnalazioni e interrogazioni da parte di politici in alcune Regioni, chiede controlli costanti in tutti gli Ospedali della penisola per prevenire situazioni di disagio vissute dai pazienti”

“L’associazione dei Consumatori “Aiace” che ha numerose sedi in Italia, riguardo a segnalazioni e interrogazioni da parte di politici in alcune Regioni, chiede controlli costanti in tutti gli Ospedali della penisola per prevenire situazioni di disagio vissute dai pazienti”. E’ quanto affermano, all’unisono, Giuseppe Spartà, segretario nazionale e Niccolò Francesconi, dirigente nazionale del sodalizio che si batte per la tutela dei cittadini.

“Siamo venuti a conoscenza – proseguono – che in alcuni ospedali vengono lasciati pazienti ricoverati nei corridoi, creando certamente una situazione non piacevole verso cittadini che, in attesa di cure, si trovano, magari per ore, in corridoi senza potersi muovere. “Aiace” riguardo queste situazioni chiede interventi da parte degli organi preposti per controlli costanti proprio per prevenire queste situazioni non più tollerabili nel 2022. Come associazione dei consumatori, ci domandiamo inoltre: perché visto che sta finendo l’emergenza, presso gli ospedali, parenti e conoscenti non possono avere accesso nella struttura come prima, magari con tampone? “Aiace”, infine, invita a segnalare tutte le situazioni elencate alla nostra associazione tramite email “presidenza@aiaceweb.it”. Ci attiveremo così per richiedere interventi a tutela dei cittadini ricoverati”.

“L’associazione, infine, si chiede se i pazienti ricoverati lasciati nei corridoi, non abbiano diritto alla privacy. Una persona malata oppure in attesa di cure senza un parente e lasciata in corridoi non puo’ aggravarsi anche a causa dello stress a cui è sottoposta? Aiace chiede, dunque, un intervento urgente da parte degli organi preposti per fare chiarezza e scriverà al Ministro della Salute, Roberto Speranza, per richiedere controlli costanti”.