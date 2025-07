'LUNGO LA VIA COMUNALE SI SONO SCRITTI I NOMI DI UOMINI, DONNE, BAMBINI, GIORNALISTI, POLIZIOTTI, SINDACALISTI, PRETI, POLITICI, IMPRENDITORI, GENTE COMUNE, CHE SONO STATI TRUCIDATI DALLA MAFIA IN SICILIA, DA PLACIDO RIZZOTTO AL PICCOLO GIUSEPPE DI MATTEO, PASSANDO DALLA CONCITTADINA GRAZIELLA CAMPAGNA E DEL POLIZIOTTO ANTONIO AGOSTINO UCCISO CON LA MOGLIE INCINTA'

‘I responsabili dell’Associazione Pro Loco Briga Superiore di Messina hanno voluto fortemente organizzare un iniziativa in ricordo delle vittime della mafia: Nell’anniversario della Strage di Via D’Amelio a Palermo del Magistrato Paolo Borsellino e gli uomini e donne della scorta, si è voluta ricordare la memoria di tutte le vittime della mafia con una fiaccolata che inizierà alle ore 19.00 del 19 luglio 2025’.

‘Lungo la via Comunale si sono scritti i nomi di uomini, donne, bambini, giornalisti, poliziotti, sindacalisti, preti, politici, imprenditori, gente comune, che sono stati trucidati dalla mafia in Sicilia, da Placido

Rizzotto al piccolo Giuseppe Di Matteo, passando dalla concittadina Graziella Campagna e del poliziotto Antonio Agostino ucciso con la moglie incinta’.

‘Tanti nomi e tutti uniti da un ideale di giustizia e libertà, che hanno dato la propria vita per difendere tanti cittadini onesti che vivono in questa splendida terra. Nomi che riecheggiano nelle nostre menti, che ci fa sperare in un futuro migliore, che ci fa sperare che i nostri figli possono vivere liberamente nella nostra amata Sicilia. La Pro Loco, aveva da anni questo progetto da realizzate, appena è stato chiesto, tutti, donne, bambini, uomini hanno voluto partecipare all’iniziativa, mettendo a disposizione il proprio amore, il proprio tempo per la sua realizzazione e così è stato’

‘Adesso chi salirà a Briga Superiore, farà un percorso di memoria leggendo i tanti nomi scritti sui pali, diventerà una ‘STRADA DEI GIUSTI’ che resterà incisa nella mente di tutti. La sera, ci sarà un momento di aggregazione nella piazza della chiesa con la proiezione del documentario di Rai3 “I Ragazzi della Scorta”. Domenica 20 luglio, durante la Santa Messa verranno ricordate le tante vittime della mafia’.