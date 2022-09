I responsabili dell’ATM…, istituiscono l’abbonamento a prezzo speciale che permetterà, grazie anche al bonus trasporti, di viaggiare gratis per 60 giorni

ATM istituisce l’abbonamento a prezzo speciale che permetterà, grazie anche al bonus trasporti, di viaggiare gratis per 60 giorni. Da domani si potranno richiedere gli abbonamenti scontati seguendo la procedura presente sul sito del Ministero. Il bonus del valore di 60 euro, erogato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, permette di acquistare tutte le tipologie di abbonamenti al Trasporto pubblico locale e grazie all’abbonamento speciale realizzato da ATM, e riservato ai possessori del bonus, si potrà viaggiare gratuitamente per due mesi, con un risparmio di 70 euro.

I viaggiatori, grazie al bonus, potranno acquistare anche gli abbonamenti trimestrali e annuali con uno sconto di 60 euro. In base a quanto previsto dalla normativa, i cittadini con un reddito complessivo conseguito nell’anno di imposta 2021 non superiore a 35.000 euro, dovranno seguire la procedura sul sito del Ministero del Trasporti tramite lo Spid, e una volta scaricato il qcode o il codice identificativo lo dovranno inviare via mail a bonustrasporti@atmmessinaspa.it richiedendo la tipologia di abbonamento a cui si è interessati. Entro 48 ore dalla ricezione della mail si riceverà una notifica che indica che è possibile ritirare il proprio abbonamento al Terminal Cavallotti.

Ecco ogni Informazione: