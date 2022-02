I responsabili dell’Ufficio emergenza Covid-19 di Messina e quelli dell’Asp di sede, comunicano che già da domani sarà possibile riprendere regolarmente le attività al Palarescifina

L’Ufficio emergenza Covid-19 di Messina e l’Asp di Messina comunicano che già da domani sarà possibile riprendere regolarmente le attività al Palarescifina, per effettuare i controlli con i tamponi alle persone già positive.

L’interruzione di oggi, e il relativo trasferimento delle attività al Gasometro, dunque è soltanto temporanea, ed è avvenuta solo per consentire di terminare alcuni lavori al Palarescifina che erano stati interrotti nei giorni scorsi per il maltempo. Dunque già da domani le attività riprenderanno e sarà ripristinato tutto al Palazzetto di San Filippo. Gli utenti saranno quindi chiamati dalle Usca per effettuare i tamponi.