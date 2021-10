I responsabili di Diventerà Bellissima, il movimento fondato in occasione della sua candidatura alla Presidenza della Regione nel 2017 dal governatore regionale siciliano Nello Musumeci hanno deciso di apportare alcuni cambiamenti nell’ottica di una programmazione protesa all’ultimo anno di Legislatura ed alle prossime elezioni del 2022

Articolo…, tratto da… www.blogsicilia.it.

Diventerà Bellissima cambia. La riunione di oggi a Palermo registra le dimissioni del coordinatore Gino Ioppolo e l’avvio del nuovo corso in vista delle elezioni regionali.

Un triumvirato per gestire il movimento

Nominata all’unanimità dalla direzione regionale del movimento, su proposta del presidente Nello Musumeci, una cabina di regia regionale composta da Alessandro Aricò, Giorgio Assenza e Giusi Savarino, con quest’ultima designata portavoce. Presentato nel corso della direzione, che si è svolta a Palermo, il nuovo simbolo del movimento.

Giusi Savarino Portavoce

La deputata regionale presidente di Commissione e aderente della prima ora al movimento sarà, di fatti, incaricata di gestire i rapporti dle Movimento oltre che far parte del triumvirato che guiderà verso le elezioni 2022

Parla Savarino

“Apriamo oggi una fase di rilancio del movimento, che gratifichi i dirigenti dei territori dove più è cresciuto e stimoli quei territori ancora da valorizzare, portandoci alle prossime elezioni con una rappresentanza diffusa e attenta”, dice Giusi Savarino.

“Abbiamo già dimostrato di essere una forza politica radicata nel territorio che, tranne rare eccezioni, viaggia a due cifre non solo nei sondaggi ma anche nelle elezioni amministrative celebrate in questi due anni – aggiunge – Ringrazio la direzione e il presidente Musumeci per l’incarico regionale prestigioso che tornerò a rivestire, con lo stesso entusiasmo in cui nacque il movimento e lo portammo al suo primo congresso. E una consapevolezza in più: #diventeràbellissima è forza di governo capace ed è determinante per far vincere il centrodestra in Sicilia”.

L’incontro dei 50 dirigenti

Oltre ai cinquanta dirigenti, oggi erano presenti i cinque deputati regionali, l’assessore Ruggero Razza e lo stesso governatore dell’Isola. Ad aprire è stata la relazione di Gino Ioppolo seguita da quella del capogruppo all’Ars Alessandro Aricó, poi si è passato alla riorganizzazione del movimento in alcune province, anche in vista dei prossimi impegni elettorali. In programma il lancio di una manifestazione nella Sicilia orientale per il mese di novembre, per promuovere l’attività del governo regionale nel suo ultimo anno di legislatura.