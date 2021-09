I servizi di controllo del territorio e Piano d’azione nazionale e transnazionale Focus ‘ndrangheta

Nel corso di questa settimana, nell’ambito dei servizi di controllo del territorio e del “Piano di Azione Nazionale e Transnazionale – Focus ‘ndrangheta” sono stati conseguiti i seguenti risultati:

nr. 02 persone deferite all’Autorità Giudiziaria in stato di libertà;

nr. 07 persone segnalate all’Autorità Amministrativa, in quanto assuntori di sostanze stupefacenti;

identificate nr. 1265 persone;

controllati nr. 581 veicoli (anche con sistema Mercurio);

elevate nr. 17 sanzioni per violazioni al Codice della Strada;

effettuate nr. 38 perquisizioni;

effettuati nr. 05 controlli amministrativi ed elevate nr. 02 sanzioni amministrative.

Nella giornata del 4 settembre 2021, personale della Squadra Volante ha segnalato al Sig. Prefetto, in quanto assuntori di sostanze stupefacenti, ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 309/90:

C. G., crotonese, classe 1960;

A. G., nato a Milano nel 1970, residente a Crotone.

Il primo, veniva trovato in possesso di 0,45 gr. di cocaina; il secondo, di 3 involucri di cellophane di colore bianco contenenti cocaina per un peso complessivo di 2,14 gr., ben occultati all’interno del fanalino della bicicletta. La sostanza stupefacente veniva debitamente sottoposta a sequestro. In data 5 settembre u.s., personale UPGSP segnalava al Sig. Prefetto ai sensi dell’art.75 DPR. 309/1990 , tale G.S., crotonese classe 1971, in quanto all’esito di un controllo, veniva ritrovato in possesso di un involucro di cellophane contente sostanza stupefacente tipo cocaina del peso lordo complessivo di gr. 0.60. Inoltre allo stesso veniva sequestrato il veicolo poiché sprovvisto di copertura assicurativa. Successivamente, medesimo personale segnalava al Sig. Prefetto ai sensi dell’srt.75 DPR 309/1990 tale V.E., cosentino classe 1986 residente a Cirò in quanto, a seguito di intervento per incendio ai danni dell’autovettura dello stesso, gli operatori, considerati anche i precedenti penali che gravavano sul soggetto, effettuavano un controllo allo stesso, che veniva trovato in possesso sostanza stupefacente tipo cocaina del peso lordo di gr. 0.90.

Infine, medesima segnalazione veniva effettuata nei confronti di D.F., romana classe 1973, in quanto trovata in possesso di gr. 0.33 di eroina, opportunamente sequestrata. In data 6 settembre 2021, personale UPGSP ha deferito all’A.G. ai sensi degli artt. 337,495 C.P. e art.6 D.lgs. 286/98 tale G.M., nigeriano del 1992, senza fissa dimora. Nello specifico, B.R., crotonese classe ‘65, richiedeva l’intervento degli operatori in quanto il cittadino straniero effettuava da giorni diversi appostamenti seguendo la donna. Durante il controllo l’uomo aggrediva gli operatori che con fatica riuscivano a condurlo presso gli uffici della Questura, dove veniva sottoposto a rilievi per l’identificazione. Successivamente, medesimo personale, in una piazza del centro cittadino, ha rinvenuto e sequestrato a carico di ignoti due involucri contenenti rispettivamente gr. 0.66 e 0.63 di marijuana e cocaina. A seguito di controllo effettuato in precedenza, ambito focus ‘ndrangheta, presso un’azienda agricola nel comune di Isola di Capo Rizzuto, personale dell’ITL, a seguito di accertamenti riscontrava la non assunzione di nr. 1 dei 6 dipendenti identificati sul posto e quindi procedeva a sanzionare il titolare della predetta azienda agricola, tale L.A., crotonese del 1969, per un importo massimo edittale pari ad euro 10.800,00.

Nella giornata del 10 settembre u.s., personale della Divisione Polizia Anticrimine ha notificato il provvedimento di esecuzione della pena accessoria del divieto di accesso nei luoghi indicati al comma 1 L.401/89 in cui sia impegnata a qualsiasi titolo la squadra del Crotone, e l’obbligo di presentarsi presso gli Uffici della Questura di Crotone quindici minuti dopo l’inizio del primo tempo e quindici minuti dopo l’inizio del di ogni partita delle predette manifestazioni sportive, per la durata di anni 2 (due) nei confronti di un cittadino crotonese, classe 1991.

Nella giornata del 10 settembre u.s., personale della Divisione Polizia Anticrimine ha notificato il provvedimento di divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive ovvero ai luoghi si accettano scommesse autorizzate, ovvero si tengono giochi d’azzardo autorizzati, per la durata di mesi 4 (quattro) nei confronti di un cittadino crotonese, classe 1991.

Nella giornata del 10 settembre u.s., personale della Divisione Polizia Anticrimine ha notificato ad un soggetto residente in provincia di Cosenza, il divieto di far ritorno, senza preventiva autorizzazione di quest’Ufficio, nel territorio del Comune di Crotone e sue frazioni, per un periodo di anni tre (3).

Nella giornata del 10 settembre u.s., personale della Divisione Polizia Anticrimine ha notificato il provvedimento dell’Avviso Orale nei confronti dei pregiudicati V. F. G., classe 1977 e B. D., classe 2002.

Nel pomeriggio del 10 settembre u.s., personale della Squadra Volante ha deferito in stato di libertà C. D., classe 1984, perché resosi responsabile del reato di rifiuto dell’accertamento dell’uso di sostanze stupefacenti.

Nel pomeriggio del 10 settembre u.s., personale della Squadra Volante ha segnalato amministrativamente al sig. Prefetto, in quanto assuntore di sostanze stupefacenti, V. F., crotonese, classe 1967 . Nella circostanza, il predetto veniva trovato in possesso di grammi 5,51 di marijuana e di grammi 0,74 hashish, nonché di una sigaretta contenente marijuana, il tutto opportunamente sequestrato.

Nel pomeriggio del 10 settembre u.s., personale della Squadra Volante ha segnalato amministrativamente al sig. Prefetto , in quanto assuntore di sostanze stupefacenti, C. L., crotonese, classe 1977. Nella circostanza, il predetto veniva trovato in possesso di grammi 0,39 di cocaina, opportunamente sequestrata.

