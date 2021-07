A PARLARE OGGI IN UNA NOTA..., E' IL SEGRETARIO DI SICILIA FUTURA BEPPE PICCIOLO... EX DEPUTATO REGIONALE MESSINESE

“I siciliani non vorranno mai migliorare per la semplice ragione che credono di essere perfetti; la loro vanità è più forte della loro miseria”. A parlare in una nota è…, il segretario di Sicilia Futura, Beppe Picciolo… ex deputato regionale messinese.

Picciolo aggiunge: “non voglio intervenire sulla querelle dei fondi portati a Messina per il risanamento! I meriti sono semplicemente ripartiti in modo proporzionale: la volontà e capacità dell’Amministrazione Comunale, che ne è stato il “motore”, e le deputazioni Regionali e Nazionali che ci hanno messo la “benzina”. Discutere oggi del metodo con cui si è raggiunto il risultato e non del merito della storico risultato è soltanto frutto del desiderio di far prevalere la propria “vanità“ rispetto alle storiche conseguenze positive di una simile azione in sinergia. Spero che questa serie di siparietti, troppo spesso conditi da sgradevoli affermazioni davvero “fuori tema”, possano finire e si passi alla fase di gestione dei fondi che è altrettanto difficile e ricca di insidie.

Buon lavoro a tutti: “ai meritevoli amministratori ed ai lodevoli deputati. Gli insulti lasciateli alle “miserie” di cui scriveva il buon Lanza Tomasi”.