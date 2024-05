I solenni festeggiamenti in onore di S. Antonio di Padova – Una straordinaria devozione popolare…, che si rinnova nella Città dello Stretto… 12 – 23 giugno 2024 :

mercoledì 12 giugno – Vigilia della Festa di S. Antonio, alle ore 18,00 primo grande appuntamento con la Devozione a S. Antonio. Durante la celebrazione della S. Messa, saranno benedetti i 14 Tiratori del Carro Trionfale di S. Antonio. Accensione del Cero Votivo di S. Antonio, offerto dalla Cereria Impellizzieri;

giovedì 13 giugno – Solennità Liturgica di S. Antonio di Padova. Nella Basilica antoniana, grande pellegrinaggio di migliaia di devoti del Santo Taumaturgo provenienti dalla Sicilia, dalla vicina Calabria e da altre Regioni italiane. Per molti sarà l’occasione di rendere omaggio alla prodigiosa statua di S. Antonio, fatta realizzare ed intronizzata da S. Annibale nell’abside del Santuario da lui costruito. Per venire incontro ai tanti devoti antoniani che giungeranno sono state programmate 9 Sante Messe durante tutto l’arco della giornata, a partire dalle ore 7,00 sino alle ore 19. Il Santuario rimarrà aperto anche nelle ore pomeridiane. Nel cortile antoniano sarà posizionato il Carro Trionfale del Santo per essere ammirato dai pellegrini che giungeranno. Alle ore 19,00 l’Arcivescovo di Messina celebrerà il solenne Pontificale della festa. Come da tradizione verranno distribuiti oltre 7.000 panini del cosiddetto “Pane di S. Antonio” durante l’intera giornata, e sarà possibile l’Offerta dei Gigli da parte dei devoti all’altare del Santo. La Basilica di S. Antonio rimarrà aperta dalle ore 6,30 sino alle ore 22. Le celebrazioni si concluderanno con una breve processione delle reliquie del Santo davanti la Basilica e alle ore 20.30 con l’omaggio musicale della banda. Accensione delle Luminarie di S. Antonio;

venerdì 14 giugno è la Giornata dei bambini e dei ragazzi con l’Atto di affidamento al Santo. Alle ore 18 solenne S. Messa con consegna dello scapolare di S. Antonio ai bambini dai 0 ai 13 anni. Alle ore 21, I Edizione della Drammatizzazione della vita di S. Antonio a cura dell’attrice e regista Katiuska Falbo, insieme ad altri artisti, nella Basilica di S. Antonio;

sabato 15 giugno – 11ª Edizione della Notte Bianca per S. Antonio, dalle ore 20 alle ore 1,00. La Basilica rimarrà aperta sino alle ore 1,00 della notte tra visite al Santo dei Miracoli, ai musei, alla Cripta di S. Annibale e ad una serie di concerti musicali nel Santuario che avranno inizio alle ore 20, sino alle 24.30. Concerti di musica anche nella vicina Chiesa dello Spirito Santo e del Santuario Madonna del Carmine; spettacoli per le vie e piazze adiacenti la Basilica: sfilata di Bande musicali, Moda, Musica e Danza sulla Scalinata Zuccarello, Sbandieratori di Oria (BR), Pizzica salentina di Oria (BR), gruppi di musica e danza nelle piazze Annibale Di Francia e Lo Sardo (piazza del Popolo), artisti di strada, funamboli, giocolieri, infiorata, mostre fotografiche, arte varia; degustazioni e gastronomia; spettacoli vari per le vie: S. Cecilia, Cesare Battisti, Antonino Martino, Largo Avignone, Aurelio Saffi, Nino Bixio, Piazza Annibale Di Francia, viale S. Martino e Piazza Cairoli. Alle ore 21,00 * 22,30 * 24,00 Spettacolare Accensione di luci e musica delle Luminarie della Ditta Lo Faro su via S. Cecilia;

domenica 16 giugno alle ore 19,30 è il grande giorno della Processione con il Carro Trionfale del Santo per le vie della Città di Messina. Nella Città dello Stretto sarà presente per questo evento il Vicario Generale del Papa per la Città del Vaticano Sua Eminenza Cardinale Mauro Gambetti, Arciprete della Basilica di San Pietro. Le reliquie di Sant’Antonio precederanno il Carro Trionfale;

sabato 22 giugno – Per la II Edizione del Premio Internazionale “Quartiere Avignone in Arti e Mestieri”, alle ore 18,30 si terrà la premiazione delle opere realizzate da vari artisti;