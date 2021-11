I tecnici dell’AMAM…, stanno già intervenendo per consentire il minimo disagio

Sono impegnati già da questa mattina i tecnici di AMAM per i lavori che consentiranno di riparare una perdita riscontrata, dopo le giornate di maltempo che hanno interessato il versante orientale della regione. L’intervento urgente riguarda la condotta principale dell’Acquedotto Fiumefreddo e dovrebbe completarsi nella giornata odierna.

Per consentire lo svolgimento in sicurezza delle operazioni sulla grossa tubazione, da un metro di diametro, occorrerà sospendere il flusso d’acqua sicché la distribuzione idrica nelle giornate di oggi lunedì 15 novembre e di domani 16 novembre subirà riduzioni nei tempi di erogazione, nelle zone del centro cittadino e della zona nord (litoranea e villaggi collinari), ovvero nella porzione di territorio cittadino non servita in rete dal sistema dei pozzi.