I vigili del Fuoco…, intorno alle ore 14.15 di oggi hanno tratto in salvo un uomo precipitato in un burrone di 150 metri situato in località Croce Valanidi a Reggio Calabria. Le condizioni dello sventurato, sono sostanzialmente buone, malgrado abbia riportato qualche contusione in seguito alla caduta della quale è rimasto vittima.

Sul posto hanno operato gli appartenenti al SAF di Reggio Calabria, che sono intervenuti per il recupero. Essendo una zona irraggiungibile è stato fatto arrivare l’elicottero drago 62 direttamente da Salerno.

Il rinvenimento lo hanno dovuto effettuare a mano (perché nella zona c’era molto vento ed il velivolo non riusciva a operare), onde evitare problematiche che potessero generare rischi per l’incolumità sia degli specializzati di volo che della persona ferita. Il salvataggio quindi…, è stato attuato addentrandosi pian piano nel luogo e facendo salire il soggetto con l’ausilio delle imbracature.