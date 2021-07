I vigili Urbani (della Sezione Ambientale di Messina), guidati dall’Ispettore Visalli, hanno avviato i controlli nel villaggio di Santo Saba. Il fine è quello di verificare il buon funzionamento della raccolta differenziata nel villaggio costiero.

Particolare attenzione è destinata ai furbetti che trasferendosi nelle seconde case per la stagione estiva non sempre si registrano e si muniscono dei relativi mastelli per la differenziata. Alcuni residenti utilizzano, infatti, questo stratagemma per non pagare il tributo dei rifiuti. Per tale motivo si censiranno a tappeto tutte le abitazioni per regolarizzare chi ancora non lo ha fatto