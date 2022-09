IN REALTA'..., IL GIA' PRIMO CITTADINO PELORITANO CHE NEL FILMATO (IL PRIMO) DOPO 1:26' RIFERISCE DI PRESUNTE OPERAZIONI, SI E' SMENTITO DA SOLO NEL SECONDO VIDEO RELATIVO ALLA SUA RIUNIONE DEL 31 AGOSTO SVOLTASI A PARTIRE DALLE 21.30 A SANTA TERESA DI RIVA (ME) QUANDO A 1:04' HA LUI STESSO AFFERMATO CHE 'ORGOGLIO SICULO' A PALERMO NON ERA 'PASSATA'

Ieri 02 settembre 2022 a Palermo nel suo comizio tenuto in piazza Massimo dopo le 21.30, l’ex sindaco di Messina Cateno De Luca candidato alla Presidenza della Regione Siciliana per le Elezioni regionali del 25 settembre è tornato sull’argomento accaduto il 28 agosto con il giallo della probabile esclusione delle ‘Liste’ #deluchiane adombrata dal giornalista del Giornale di Sicilia Giacinto Pipitone… in un suo articolo pubblicato su… www.gds.it!

In realtà…, De Luca che nel filmato (il primo) dopo 1:26′ riferisce di presunte operazioni, si è smentito da solo nel secondo video relativo alla sua riunione del 31 agosto svoltasi a partire dalle 21.30 a Santa Teresa di Riva (ME) quando a 1:04′ ha lui stesso affermato che ‘Orgoglio Siculo’ a Palermo non era ‘passata’!

E’ evidente che…, Cateno Roberto Salvatore De Luca, da domenica scorsa oltre ai volgari insulti da lui profferiti fa una serie di affermazioni irrilevanti e fuorvianti, tese solo a nascondere le proprie inadeguatezze politico-amministrative rispetto ad una sua ‘Lista’ che sarebbe dovuta essere in corsa nella Circoscrizione di Palermo alla competizione regionale ma che invece come giustamente aveva riferito il cronista Pipitone non ci sarà.

Invito gli elettori italiani, messinesi e siciliani a valutare la possibilità di non credere più alle notizie fornitevi dal De Luca che con le sue modalità insultanti e diffamatorie verso gli avversari certamente non puo’ essere adeguato a ricoprire il ruolo di presidente del massimo Ente della Politica in Sicilia e dunque non dovrebbe nemmeno essere votato, questo non per presunti suoi vizi relativi ad abusi di alcool o altro che Egli stesso ha smentito pubblicamente, bensì per una questione caratteriale che nessun test del sangue potrà mai far venir fuori.

In basso…, potrete trovare i due filmati del 02 settembre 2022 e del 31 agosto scorsi.