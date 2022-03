Ieri 12 marzo 2022…, alle ore 21.20 su Canale5 vi è stata l’ultima puntata di C’è posta per te, il programma condotto da Maria De Filippi

Articolo…, tratto da… www.fanpage.it a cura di Daniela Seclì!

Sabato 12 marzo 2022 su Canale5 in onda l’ultima puntata di C’è posta per te. Nel programma condotto da Maria De Filippi, è stato ospite Emanuele che ha chiesto perdono alla moglie Cristina per averla tradita, ma lei ha chiuso la busta.

Entrano in studio Carmela ed Emanuele. Sono madre e figlio. La moglie di Emanuele, Cristina, l’ha cacciato di casa una settimana fa, perché l’ha tradita con un’amica di famiglia, Jessica.

Per mesi uscivano in quattro: Emanuele, Cristina, Jessica e il marito di lei. Emanuele e quella donna, poi, iniziano a sentirsi di nascosto e a suo dire, lei avrebbe iniziato a provocarlo. Una sera lui fissa un appuntamento e tradisce la moglie. Dopo si sente uno schifo, ma continua a frequentarla per un mese, tradendo Cristina per tre volte. Un giorno Cristina intercetta un messaggio di Jessica, che manda una canzone a suo marito. Cristina fa in modo di poter visualizzare i messaggi di whatsapp di Emanuele. Così, scopre tutto e pubblica sui social gli screen delle conversazioni tra suo marito e l’amante e chiede a tutti di stare attenti a quella donna, che nel frattempo sarebbe stata cacciata di casa dal marito.